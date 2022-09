Britânicos prestam homenagem a Isabel II

As cerimónias fúnebres de Isabel II vão durar 10 dias. Durante este tempo, as bandeiras nos edifícios públicos ficam a meia haste e a própria programação televisiva e radiofónica é alterada. Esta manhã, têm sido muitas as homenagens à rainha junto do Palácio de Buckingham, Londres.