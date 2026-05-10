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Britânicos retirados do barco serão levados para o Reino Unido
No porto de Tenerife, onde está a decorrer o desembarque do MV Hondius, estão várias autoridades e equipas consulares. O embaixador do Reino Unido em Madrid considera que a operação "está a correr muito bem".
O embaixador britânico, juntamente com outras autoridades, aguarda a retirada dos passageiros britânicos, que serão deportados posteriormente para Manchester.
"São 20 britânicos que vão sair do barco e depois, com toda a ajuda das autoridades locais, vão entrar no avião e seguem para o Reino Unido".