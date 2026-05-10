Britânicos retirados do barco serão levados para o Reino Unido

"Tem sido uma operação muito bem feita, desde a primeira hora", admitiu à RTP Alex Ellis. "Estamos todos em contacto permanente com as autoridades espanholas".



O embaixador britânico, juntamente com outras autoridades, aguarda a retirada dos passageiros britânicos, que serão deportados posteriormente para Manchester.



"São 20 britânicos que vão sair do barco e depois, com toda a ajuda das autoridades locais, vão entrar no avião e seguem para o Reino Unido".

