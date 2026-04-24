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Bruxelas quer um sistema europeu de energia mais seguro e mais resiliente

Bruxelas quer um sistema europeu de energia mais seguro e mais resiliente

Num período em que a crise energética veio potenciar a valorização do produto energia, a União Europeia pretende que a energia seja mais segura e mais resiliente. Para isso, o sistema de energia precisa ser mais igual nos 27 países da União.

RTP Antena 1 /
Foto: Matthew Henry - Unsplash

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É uma dificuldade que há muito se discute em Bruxelas: a de encontrar uma forma de governo da energia mais eficaz, com politicas alinhadas entre todos os países.
Marta Pacheco - RTP Antena 1

O objetivo é também conseguir uma distribuição mais justa da energia no espaço europeu, em que os custos sejam iguais para todos e os benefícios também.

A Fundação Francisco Manuel dos Santos em conjunto com a Brookings Institution lança esta sexta-feira um estudo sobre estas questões, que ganharam novo relevo com a crise do Médio Oriente.
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