Bruxelas quer um sistema europeu de energia mais seguro e mais resiliente

É uma dificuldade que há muito se discute em Bruxelas: a de encontrar uma forma de governo da energia mais eficaz, com politicas alinhadas entre todos os países.

Marta Pacheco - RTP Antena 1





O objetivo é também conseguir uma distribuição mais justa da energia no espaço europeu, em que os custos sejam iguais para todos e os benefícios também.





A Fundação Francisco Manuel dos Santos em conjunto com a Brookings Institution lança esta sexta-feira um estudo sobre estas questões, que ganharam novo relevo com a crise do Médio Oriente.