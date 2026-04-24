Mundo
Bruxelas quer um sistema europeu de energia mais seguro e mais resiliente
Num período em que a crise energética veio potenciar a valorização do produto energia, a União Europeia pretende que a energia seja mais segura e mais resiliente. Para isso, o sistema de energia precisa ser mais igual nos 27 países da União.
É uma dificuldade que há muito se discute em Bruxelas: a de encontrar uma forma de governo da energia mais eficaz, com politicas alinhadas entre todos os países.
O objetivo é também conseguir uma distribuição mais justa da energia no espaço europeu, em que os custos sejam iguais para todos e os benefícios também.