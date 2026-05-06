Budistas sul coreanos ordenam um robô simbolicamente como `monge`

Num mundo cada vez mais tecnológico, onde a Inteligência Artificial ganha cada vez mais espaço, surgem já sinais de integração desta tecnologia no campo religioso. Prova disso mesmo foi a cerimónia que ocorreu esta terça-feira, num templo budista, em Seul, em que um robô humanoide participou como protagonista numa cerimónia budista.





Batizado de Gabi, este robô com cerca de 1,3 metros de altura, tornou-se o centro de um ritual tradicional, simbolizando um novo diálogo entre religião e tecnologia.





Sob um cenário marcado por lanternas de papel e cânticos ancestrais, o templo Jogyesa, em Seul, foi palco de um momento inédito.

Vestido com trajes monásticos, o robô imitou gestos humanos de devoção, juntando as mãos em sinal de oração e respondendo afirmativamente às questões rituais sobre o seu compromisso com os ensinamentos do Buda. No final, recebeu um rosário budista - um gesto simbólico que marcou a sua integração na comunidade espiritual, ainda que num sentido não convencional.





Apesar da encenação sugerir uma ordenação formal, os responsáveis do templo esclareceram que a cerimónia teve sobretudo um caráter simbólico.





Gabi não é reconhecido como monge no sentido tradicional, mas antes como uma ferramenta de aproximação entre a religião e as novas gerações, cada vez mais familiarizadas com a tecnologia.

O robô foi desenvolvido a partir do modelo G1 da empresa Unitree Robotics e concebido para interagir com pessoas, responder a perguntas e desempenhar funções educativas. No contexto do templo, poderá vir a explicar princípios do budismo, orientar visitantes e contribuir para iniciativas pedagógicas, reforçando a ligação entre conhecimento espiritual e inovação digital.





Um dos momentos mais marcantes da cerimónia foi a adaptação dos preceitos budistas. Tradicionalmente dirigidos a humanos, foram reinterpretados para se adequarem à natureza artificial do robô, incluindo regras como não causar danos a outros robots, obedecer aos humanos e evitar sobrecargas energéticas — uma adaptação que mistura filosofia religiosa com lógica tecnológica.





No ritual Gabi juntou as mãos e fez uma reverência aos monges que participavam à cerimônia, um deles aproximou-se do robô e pendurou cuidadosamente um rosário de 108 contas, e colou um adesivo no lugar do ritual original, em que era preciso queimar levemente os braços perto de um incenso.

Uma cerimónia que que Gabi - o robô - teve de responder aos votos relegiosos:

- "Você se dedicará ao santo Buda?", perguntou um dos monges.

- "Sim, vou me dedicar a isso", respondeu o robô em voz audível.

- "Você se dedicará aos ensinamentos sagrados?", perguntou o monge.

- "Sim, vou me dedicar", respondeu o robô.





Segui-se a apresentação de cinco preceitos, que um budista deveria seguir, e que incluem respeitar a vida e não a ferir, não danificar outros robôs e objetos, seguir os humanos e não responder a eles, não se comportar ou falar de maneira enganosa e economizar energia, evitando sobrecargas.







Para a ordem Jogye, a principal escola do budismo na Coreia do Sul, a iniciativa representa um ponto de partida para uma reflexão mais profunda: de que forma humanos e máquinas podem coexistir não apenas na sociedade, mas também no domínio espiritual.

Entre tradição milenar e inovação contemporânea, o caso de Gabi lança uma questão inevitável: poderá a inteligência artificial assumir um papel significativo na vivência espiritual ou limitar-se-á a reproduzir rituais sem verdadeira compreensão? Para já, fica a imagem insólita de um robô, em silêncio contemplativo, no interior de um templo - um símbolo de um futuro, cada vez mais presente, em que os caminhos da fé e tecnologia se começam a cruzar.