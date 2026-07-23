Mundo
Europa-Comité das Regiões
Bulgária e Roménia são os países da UE que mais discriminam a comunidade LGBTQI+
A conclusão é do relatório anual da ILGA sobre o estado dos Direitos LBTQI+ na Europa. O problema foi discutido, em Bruxelas, no Comité das Regiões Europeu.
A principal organização dedicada à defesa dos Direitos LBTQI+, a ILGA, concluiu num relatório anual, o Rainbow Map, que a Roménia e a Bulgária são os países da UE que mais discriminam a comunidade. Em contrapartida, Espanha e Malta são apontadas como um exemplo à escala mundial, com legislação pioneira em matéria de combate ao discurso de ódio e ao reconhecimento legal das pessoas transexuais.