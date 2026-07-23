Bulgária e Roménia são os países da UE que mais discriminam a comunidade LGBTQI+

Os representantes do poder local da UE pretendem que a Comissão Europeia aplique medidas mais firmes contra os estados europeus que violam diretamente os Direitos Humanos, em particular os Direitos LBTQI+.

A principal organização dedicada à defesa dos Direitos LBTQI+, a ILGA, concluiu num relatório anual, o Rainbow Map, que a Roménia e a Bulgária são os países da UE que mais discriminam a comunidade. Em contrapartida, Espanha e Malta são apontadas como um exemplo à escala mundial, com legislação pioneira em matéria de combate ao discurso de ódio e ao reconhecimento legal das pessoas transexuais.