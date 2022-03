Burkina Faso. Junta nomeia Governo para dirigir a transição

O general Barthélémy Simporé, já ministro da Defesa sob o comando de Roch Marc Christian Kaboré, o Presidente derrubado por um golpe militar no final de janeiro, mantém o cargo e passa a ser também ministro de Estado, de acordo com um decreto publicado no sábado à noite.

Yero Boly, várias vezes ministro com o antigo Presidente Blaise Compaoré, foi nomeado ministro de Estado responsável pela coesão social e reconciliação nacional do Burkina Faso.

Líderes da sociedade civil e sindicatos, incluindo Lionel Bilgo, na pasta da Educação Nacional e Alfabetização, e Bassolma Bazié, na da Função Pública, juntaram-se também à equipa governativa.

Seis mulheres estão no governo, incluindo Olivia Rouamba, que detém a pasta dos Negócios Estrangeiros.

Na quinta-feira, Albert Ouédraogo, um académico de 53 anos, foi nomeado primeiro-ministro.

O novo chefe de estado do Burkina Faso, tenente-coronel Damiba, 41 anos, tomou o poder no final de janeiro, após dois dias de motins em vários quartéis do país, derrubando o Presidente eleito Roch Marc Christian Kaboré, acusado de ineficácia perante a violência dos extremistas muçulmanos no país.

O novo Presidente fez da luta contra o extremismo islâmico e a reconstrução do Burkina Faso "as prioridades" da governação.

O período antes do regresso à ordem constitucional foi fixado em três anos, de acordo com uma carta assinada por Damiba, que o proíbe de concorrer às eleições marcadas para o final da transição.

A duração das transições domina as negociações entre os países da região palco de golpes e a Comunidade dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), a exigir que sejam o mais curtas possível.

O Burkina Faso, país da África ocidental vizinho do Mali, Níger, Costa do Marfim, Togo e Benim, tem cerca de 20 milhões de habitantes e é afetado pela violência dos extremistas muçulmanos desde 2015.

Atribuída a grupos filiados na rede terrorista Al-Qaida e no grupo extremista Estado Islâmico, a violência causou cerca de dois mil mortos no Burkina Faso nos últimos sete anos e mais de 1,5 milhões de deslocados.