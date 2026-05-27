Buscas na sede do PSOE em Madrid



A investigação centra-se em cinco transações que totalizam 132,9 milhões de euros em subsídios e contratos. Os três foram acusados de improbidade administrativa, peculato, tráfico de influência e crime organizado.

A Unidade Central Operativa (UCO) Polícia Judicial da Guardia Civil espanhola entrou na sede nacional do Partido Socialista para realizar uma busca, na sequência de um despacho do juiz Santiago Pedraz, relacionado com o processo de Leire Díez, a "operacional “do partido investigada por tráfico de influências.Durante a mesma operação,todos indiciados no caso, acrescenta o El País que cita fontes próximas da investigação.Os agentes deverão também recolher depoimentos de diversas pessoas. Fontes jurídicas e de investigação afirmam que o"O Partido Socialista é diferente do PP (Partido Popular), e já o demonstrámos em muitas ocasiões. Não há aqui destruição de provas. Portanto, todas as informações solicitadas serão fornecidas", afirmou a porta-voz do PSOE, Montse Mínguez, que procurou transmitir uma mensagem de "calma" e cooperação durante uma entrevista à Rádio Catalunya esta quarta-feira.Este caso investiga também um alegado esquema de corrupção pelo qual a própria Leire Díez foi detida em dezembro; Vicente Fernández Guerrero, ex-presidente da SEPI (Empresa Estatal de Participações Industriais); e o empresário basco Antxon Alonso, proprietário da empresa Servinabar e amigo de Santos Cerdán, antigo secretário de Organização do PSOE.Entre as empresas envolvidas estão a Mercassa; a Enusa; o Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA); a Sepides, subsidiária da SEPI; a Servinabar; a Forestalia, empresa de energias renováveis; e a Tubos Reunidos, para a qual a SEPI aprovou um resgate de 112,8 milhões de euros em 2021 (que exigia a aprovação do Conselho de Ministros). Os subornos, que segundo as estimativas iniciais ultrapassaram os 750 mil euros, terão sido canalizados através de uma empresa chamada Mediaciones Martínez S.L.Minutos depois de a operação se ter tornado pública, o líder da oposição, Alberto Núñez Feijóo, reiterou, nos corredores do Congresso o apelo por eleições antecipadas. “Estamos numa situação crítica; estamos a questionar a decência não só do governo, não só do Partido Socialista, mas agora começamos a enfrentar o risco de contágio”.No Congresso, o primeiro vice-presidente do Governo e ministro da Economia, Carlos Cuerpo, defendeu “a tolerância zero para qualquer tipo de comportamento irregular ou ilegal” e pediu “respeito pelos processos judiciais e pela presunção de inocência”.Um tribunal afirmou na semana passada que o ex-primeiro-ministro socialista e aliado próximo de Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, estava a ser investigado por suspeita de liderar uma rede de tráfico de influências e branqueamento de capitais, em mais um golpe para o Governo de esquerda. Zapatero negou qualquer irregularidade.