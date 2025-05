Cabo Verde acolhe encontro internacional para expandir redes de cuidados infantis

Creches, jardins-de-infância ou espaços equivalentes "são o catalisador do crescimento económico, da equidade social, da capacitação económica das mulheres e do desenvolvimento do capital humano", referiu a organização ao apoiar a conferência acolhida pelo Governo cabo-verdiano.

"À medida que África enfrenta uma procura crescente por serviços de cuidados infantis de qualidade, os governos devem explorar soluções escaláveis, sustentáveis e inclusivas que apoiem as famílias trabalhadoras, promovam o desenvolvimento na primeira infância e impulsionem a produtividade económica", acrescentou.

Um trabalho publicado pelo Banco Mundial, em 2020, estimou que oito em cada 10 crianças que necessitam de cuidados infantis, mas não não tenham acesso, vivam em países de médio ou baixo rendimento.

"Uma criança que vive num país de baixo rendimento tem quase cinco vezes menos probabilidades de ter acesso a cuidados infantis do que uma criança que vive num país de rendimento elevado" e os números "provavelmente subestimam a situação global, uma vez que não têm em conta os pais que são impedidos de entrar no mercado de trabalho devido à falta de cuidados infantis", salientou.

De acordo com o estudo, os governos devem "dar prioridade à cobertura para as famílias mais vulneráveis e garantir serviços gratuitos e de baixo custo" ao mesmo tempo que é atribuído "financiamento suficiente para haver cuidados de qualidade e acessíveis".

A conferência, que começa segunda-feira, vai centrar-se nas áreas prioritárias para reforçar os sistemas de cuidados infantis. Na quarta-feira, deverá ser apresentado um documento intitulado "Compromissos do Sal", indicando reformas identificadas por cada governo participante para expandir serviços e investir em modelos de financiamento.