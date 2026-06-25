Cabo Verde e Angola destacam importância de "Lu Olo" na história de Timor-Leste
O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, e a embaixada de Angola em Timor-Leste manifestaram consternação com a morte, domingo, de Francisco Guterres "Lu Olo", antigo chefe de Estado timorense, destacando a sua importância na história do país.
"Foi com enorme consternação que tomei conhecimento do falecimento de Francisco Guterres Lu Olo", afirma José Maria Neves, numa carta enviado ao homólogo timorense, José Ramos-Horta, e hoje divulgada à imprensa.
Na carta, o Presidente cabo-verdiano recorda "Lu Olo" como uma "figura incontornável da história" timorense, enquanto "obreiro da construção de um Timor-Leste independente e democrático e defensor da reconciliação, da paz e do desenvolvimento sustentável".
Francisco Guterres "Lu Olo", de 71 anos, que morreu domingo num hospital na Malásia, foi Presidente da República Democrática de Timor-Leste entre 2017 e 2022, tendo também exercido os cargos de presidente da Assembleia Constituinte e do Parlamento Nacional.
Na qualidade de presidente da Assembleia Constituinte, "Lu Olo" proclamou oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste em 20 de maio de 2002, e deu posse a Kay Rala Xanana Gusmão como Presidente da República.
Numa outra carta, também enviada à Presidência timorense e hoje divulgada, Angola, através do seu embaixador em Díli, salienta que o legado de "Lu Olo" vai permanecer como "testemunho de coragem, dedicação e compromisso com a liberdade, a democracia e a soberania de Timor-Leste, valores que unem profundamente as nossas nações no seio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa".
"Que a sua memória e legado inspire as novas gerações e fortaleça os ideais de paz, justiça e desenvolvimento de Timor-Leste", acrescenta na carta o embaixador de Angola em Timor-Leste, José Andrade de Lemos.
O velório de "Lu Olo", também presidente da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente, começou segunda-feira na sua residência e termina hoje.
As cerimónias fúnebres realizam-se sexta-feira.