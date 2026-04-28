Cabo Verde. Eleitores inscritos crescem mais na diáspora do que nas ilhas

O total de eleitores provisório ascende a 416.335 (o apuramento final será feito nos próximos dias) e mais de um sexto (72.051) está inscrito em círculos eleitorais no estrangeiro, distribuídos por 22 países -- os mais representativos são Portugal (26.419), Estados Unidos (13.872) e França (11.1017).

Os eleitores inscritos na diáspora aumentaram 36,5% em relação a 2021, "um crescimento particularmente expressivo", referiu a CNE, em conferência de imprensa, na cidade da Praia.

O número de eleitores residentes no arquipélago cresceu apenas 1%.

Para já, os números indicam que, "praticamente em todos os círculos no território nacional, houve uma diminuição de números de inscritos, com exceção da Praia", acrescentou a presidente da CNE, Maria do Rosário Gonçalves.

Segundo referiu, a subida no exterior "deve-se sobretudo à implementação de um sistema de recenseamento diferente".

Uma experiência piloto está a utilizar "o portal dos serviços consulares para fazer a inscrição no recenseamento, a título experimental: quando os cidadãos vão aos serviços para fazerem ou renovarem os respetivos passaportes, podem ficar também inscritos no recenseamento eleitoral cabo-verdiano".

A nível nacional, "o sistema de recenseamento continua a ser o mesmo", através de `kits` de comissões de recenseamento, "dependendo da disponibilidade do eleitor deslocar-se ou não às comissões para fazer a inscrição".

Somando tudo, os cerca de 416.300 eleitores inscritos para as eleições legislativas de 17 de maio representam um crescimento de 6% em relação às anteriores (2021).

A ilha de Santiago, que inclui a capital, Praia, elege 33 dos 72 deputados da Assembleia Nacional.

As restantes oito ilhas elegem outros 33 e os círculos no estrangeiro escolhem seis deputados.

Para estas eleições, a CNE recebeu dos tribunais um total de 48 listas, apresentadas por cinco partidos políticos.

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) e o Movimento para a Democracia (MpD, poder), as duas forças partidárias que se têm alternado no poder, são as únicas que apresentam listas nos 13 círculos eleitorais.

A (UCID), terceira força parlamentar, concorre em dez, deixando de fora as ilhas Brava, do Maio e da Boa Vista.

Dois partidos sem representação parlamentar (Partido Popular e Partido Trabalho e Solidariedade) apresentam listas em seis círculos cada qual.

"As 48 listas admitidas representam um total de 556 candidatos, dos quais 300 efetivos e 256 suplentes, sendo 52,8% do sexo masculino e 47,1% do sexo feminino", informou ainda a CNE, referindo que todas as candidaturas cumpriram a lei da paridade (nenhum género com representação inferior a 40%).

A idade dos candidatos varia entre os 18 e os 77 anos.

"Cerca de 40% dos candidatos tem menos de 40 anos, 33,9% tem entre 40 e 49 anos e os restantes 26% têm 50 anos ou mais", indicou a CNE.

O período de pré-campanha tem sido "bastante competitivo", referiu a presidente da CNE.

"Recebemos queixas relacionadas sobretudo com a eventual violação do dever de neutralidade da administração pública. Suscitou-se bastante a discussão em torno desta questão, o que já é recorrente", referiu Maria do Rosário Gonçalves.

A campanha eleitoral arranca às 00:00 de quinta-feira, 30 de abril, decorrendo até ao último minuto de 15 de maio, sexta-feira.

O primeiro-ministro e presidente do Movimento para a Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva, no cargo desde 2016, candidata-se a um terceiro mandato consecutivo, enquanto o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), principal força da oposição, apresenta o seu presidente e autarca da capital, Francisco Carvalho, para tentar voltar ao poder.

Os dois partidos têm governado o país desde as primeiras eleições livres, em 1991, e ocupam atualmente o parlamento com 38 deputados do MpD e 30 do PAICV, cabendo ainda quatro à União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), que ambiciona ter um papel relevante num eventual cenário sem maioria absoluta.