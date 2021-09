Cabo Verde. José Maria Neves espera eleição à primeira volta

", afirmou à agência Lusa José Maria Neves, 61 anos, antigo primeiro-ministro de Cabo Verde (2001 a 2016) e apoiado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), que liderou e do qual é militante há cerca de 40 anos.", afirmou o candidato.Estas críticas, repetidas por José Maria Neves nos últimos dias, mereceram entretanto resposta do governo, através da ministra da Justiça, Joana Rosa."O governo está estupefacto com a postura do candidato presidencial e acha estranho este comportamento, de quem já exerceu altas funções no Estado e que tem a obrigação de ser mais pedagógico, respeitar as instituições democráticas e não escolher o Governo com adversário", disse a governante, negando as acusações.".





A campanha eleitoral para as eleições presidenciais em Cabo Verde arranca na quinta-feira e José Maria Neves, que já visitou em pré-campanha as principais comunidades cabo-verdianas na diáspora, na Europa, América e África, promete ir "a todas as ilhas".Cabo Verde realiza eleições presidenciais em 17 de outubro de 2021, às quais já não concorre Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato como Presidente da República.O Tribunal Constitucional anunciou em 24 de agosto que admitiu as candidaturas a estas eleições de José Maria Pereira Neves, Carlos Veiga, Fernando Rocha Delgado, Gilson Alves, Hélio Sanches, Joaquim Jaime Monteiro e Casimiro de Pina.Esta é a primeira vez que Cabo Verde regista sete candidatos oficiais a Presidente da República em eleições diretas, depois de até agora o máximo ter sido quatro, em 2001 e 2011.A campanha eleitoral decorre entre as 00h00 de 30 de setembro e as 23h59 de 15 de outubro e em caso de uma segunda volta, vai acontecer em 31 do mesmo mês.As últimas presidenciais em Cabo Verde, que reconduziram o constitucionalista Jorge Carlos Fonseca como Presidente da República, realizaram-se em 2 de outubro de 2016 (eleição à primeira volta, com 74% dos votos).





O candidato a presidente de Cabo Verde José Maria Neves afirmou que pretende ser um "árbitro imparcial" do "jogo político" e que se for eleito pretende trabalhar "em cooperação estratégica" com o governo.



"Já fiz coabitação com o Presidente [atual] Jorge Carlos Fonseca, enquanto primeiro-ministro [2001 a 2016], foi um momento muito produtivo para Cabo Verde, de enriquecimento do processo democrático, de afirmação das liberdades civis e políticas e da consolidação do Estado de Direito democrático", afirmou José Maria Neves.







O candidato assume a recuperação da pandemia como principal prioridade e, se for eleito, pretende alargar as reuniões semanais com o governo à oposição, para "construir entendimentos".



"Recebo (caso seja eleito) o primeiro-ministro todas as semanas para falarmos da ação governativa. Pretendo, paralelamente, receber os partidos políticos, da oposição, receber os sindicatos, receber as entidades empresariais e as ordens profissionais, para ouvir a opinião e alargar a discussão e construir pontes, construir entendimentos", afirmou José Maria Neves, questionado pela Lusa sobre as suas principais prioridades no cargo.