Cabo Verde terá universidade pública gratuita em 2026/2027 diz Governo

"[Vamos] garantir o acesso ao ensino superior público, eliminando o pagamento de propinas já a partir do ano académico de 2026/2027 e, com efeito, contactos já foram estabelecidos com as duas universidades públicas, já têm diretrizes para trabalharem nesse sentido", afirmou o ministro da Educação, Formação Profissional, Ensino Superior, Ciência e Inovação de Cabo Verde, Arnaldo Brito.

O governante falava durante a apresentação do programa do novo executivo do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) no parlamento, na sequência das eleições legislativas de maio.

O ministro apontou ainda como prioridades a universalização da educação pré-escolar, a valorização da carreira docente, a reorganização do sistema educativo e o reforço do ensino técnico-profissional e da formação profissional.

Defendeu ainda uma nova visão da universidade cabo-verdiana como "universidade de desenvolvimento", com maior ligação à investigação, inovação, empresas, municípios e administração pública.

O Governo pretende igualmente criar um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação e prevê inscrever no Orçamento do Estado de 2027 uma verba específica para financiar a investigação científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação.

O primeiro-ministro, Francisco Carvalho, reafirmou hoje como prioridades o acesso gratuito aos cuidados de saúde, à universidade pública e à formação profissional, bem como a criação de um sistema de transportes interilhas acessível, ao apresentar no parlamento o programa do Governo, que definiu como um "novo rumo" para o país.

O programa prevê reformas na administração pública e na justiça, descentralização, combate à corrupção, reforço dos serviços de saúde, educação e habitação, além de uma nova agenda económica centrada no investimento privado, transportes, agricultura, economia azul, transição digital e energética.

O PAICV tem maioria absoluta no parlamento (37 dos 72 deputados), enquanto o Movimento para a Democracia (MpD) regressa à oposição (33 deputados) ao lado da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID, dois deputados).