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Cabo-verdianos votam para as oitavas eleições legislativas
Os cabo-verdianos escolhem este sábado o novo Governo. Cinco candidatos concorrem ao cargo de primeiro-ministro.
As eleições de hoje vão decorrer em cerca de mil mesas de voto nas ilhas, onde estarão abertas até às 18:00 (20:00 em Lisboa), enquanto junto da diáspora haverá mais de 200 com o seu próprio horário - só em Portugal serão 84 mesas.
São chamados às urnas 344.284 inscritos no arquipélago e 72.051 no estrangeiro.
Em comparação com as últimas legislativas, em 2021, há um crescimento de 6%, mais expressivo junto da diáspora.
Na sexta-feira, o Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, apelou à participação nas eleições, considerando que "a abstenção fragiliza a democracia".
Nas legislativas de 2016 a abstenção foi de 34%, crescendo para 42% em 2021, durante um período de restrições devido à pandemia de covid-19.
c/ Lusa