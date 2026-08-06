"Caçadores de imigrantes". Moradores incentivam à violência contra migrantes nos bairros de Ceuta

O jornalteve acesso a grupos de WhatsApp de patrulhas de moradores que dizem estar a “limpar” Ceuta dos imigrantes que entraram recentemente no enclave espanhol."Mesmo que sejamos apenas sete, não importa.", disse um dos moradores no grupo de WhatsApp, citado porOs moradores afirmam que os migrantes estão a invadir as suas casas e a roubar os seus pertences.Sandra López, secretária da Política Institucional do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) em Ceuta, deparou-se com um grupo de imigrantes que lhe disseram ter medo de entrar em certos bairros e mostraram-lhe marcas de violência.Vários moradores alertaram a polícia para a presença dos “caçadores de imigrantes”. "Estão literalmente a dizer ao carro da polícia que há civis armados e encapuzados a causar problemas", disse um membro do grupo no local.“Quando vês o que é teu ameaçado — a tua zona de conforto, família, filhos — tens todo o direito do mundo de te defender. Que cada um defenda sua família com o que tiver à mão. Com um pedaço de pau, com o que for. Essa é a mensagem do Vox”, declarou Samuel Vázquez, porta-voz do partido para a Segurança e Imigração e polícia em Ceuta.Os migrantes foram expulsos do centro da cidade há alguns dias e estão agora espalhados pelas periferias, a tentar fugir das autoridades e em busca de comida, água e abrigo nos bairros.