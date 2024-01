Cada vez mais próximos. Putin prepara visita à Coreia do Norte e aprofunda acordos

Os dois países esperam fortalecer as relações a partir de um conjunto de acordos que foram alcançados em 2023.





Na altura, os líderes russo e norte-coreano encontraram-se no centro espacial russo de Vostochny, no extremo oriente da Rússia. Agora, durante a estadia da ministra norte-coreana em Moscovo, o objetivo é analisar e aprofundar o consenso alcançado pelos líderes, em setembro. Esta segunda-feira, ao lado da representante da diplomacia norte-coreana, o porta-voz do Kremlin fez questão de sublinhar que “estamos a desenvolver e queremos aprofundar parcerias em todas as áreas”.





Dmitry Peskov confirmou ainda que este encontro em Moscovo com a ministra dos Negócios Estrangeiros de Pyongyang “é uma consequência dos acordos alcançados durante a visita de Kim (Jong-un) ao centro espacial russo (em Vostochny) partindo das negociações com Putin”.



Aliás, a escolha do centro espacial russo de Vostochny para receber o líder norte-coreano, em setembro de 2023, não foi por acaso. Antes dessa reunião, Putin anunciou que vai ajudar a Coreia do Norte a lançar satélites ao afirmar “é por isso que viemos aqui”.

Esta segunda- feira, o porta-voz do Kremlin veio garantir que “o diálogo continua em todas as frentes… esperamos ter negociações profundas e frutíferas” nos próximos dias.



Desde o início da invasão da Ucrânia, a Rússia intensificou os laços com a Coreia do Norte e outros países hostis aos Estados Unidos, como o Irão.



A tensão aumenta a cada passo. Washington e Kiev já acusaram Moscovo de disparar mísseis balísticos de curto alcance fornecidos pela Coreia do Norte na Ucrânia, algo que a Rússia não confirmou nem desmentiu.