Calor excessivo tornou-se 10 vezes mais provável durante dia e até 100 vezes mais provável à noite





Quarenta e cinco por cento das cidades europeias bateram ou estão prestes a superar os máximos históricos de stress térmico durante a atual onda de calor no continente, indica o estudo do World Weather Attribution.



A análise realizada em 854 cidades de um total de 30 países europeus concluiu que 385 localidades ultrapassaram ou poderão ultrapassar nos próximos dias os registos mais elevados de temperatura de globo e bulbo húmido.



Este indicador, conhecido pela sigla em inglês, WBGT, é uma estimativa real do efeito da temperatura, da humidade, da velocidade do vento e da radiação visível e infravermelha no ser humano.



Os investigadores alertam que a combinação de temperaturas extremas e elevada humidade aumenta significativamente os riscos para a saúde, especialmente entre idosos, trabalhadores ao ar livre, crianças e pessoas vulneráveis.



Estão a avaliar já a vaga de calor que atravessa nesta altura grande parte da Europa e afirmam que há 50 anos as temperaturas muito elevadas nesta época seriam praticamente impossíveis.O calor excessivo na europa tornou-se 10 vezes mais provável durante o dia e até 100 vezes mais provável durante a noite.As alterações climáticas não criaram as ondas de calor mas tornaram-nas muito mais intensas e mais perigosas.