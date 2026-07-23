Mundo
Calor extremo está a matar camelos
O calor extremo em África está a afectar um dos animais mais adaptados e emblemáticos deste continente: os camelos. Uma espécie que tem uma clara importância para a sobrevivência das comunidades destas regiões mais áridas.
De acordo com uma reportagem da BBC, na Etiópia há registo de animais com queimaduras, desidratação e doenças associadas ao calor extremo. Também na Somália há registo de milhares de camelos que acabaram por morrer.
Já no Quénia, o efeito das alterações climáticas regista uma taxa de mortalidade a rondar os 73 por cento devido à hipotermia (frio), devido ao rápido arrefecimento noturno.