Calor extremo está a matar camelos

De acordo com uma reportagem da BBC, na Etiópia há registo de animais com queimaduras, desidratação e doenças associadas ao calor extremo. Também na Somália há registo de milhares de camelos que acabaram por morrer.

Já no Quénia, o efeito das alterações climáticas regista uma taxa de mortalidade a rondar os 73 por cento devido à hipotermia (frio), devido ao rápido arrefecimento noturno.





Um estudo publicado junho, revela que 46 por cento das pessoas que vivem da criação destes animais estão a ser directamente afectadas com este problema.