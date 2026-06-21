Calor extremo na Europa. Governos avançam com medidas de emergência

Marca o calendário que o período de verão na Europa arranca oficialmente agora, com calor, noites tropicais e um convite maior a mergulhos em águas mais frescas.



Mas, na imprevisibilidade do clima e associada às alterações climáticas, o tempo quente começou mais cedo e significativamente mais agressivo.



Fugir do calor é a ordem do dia por quase toda a Europa e as medidas são todas as que salvaguardem o mínimo de bem-estar.



França é um dos países que mais tem sido afetado pela onda de calor extremo e contínuo.



O Governo decretou já uma série de medidas preventivas e de segurança para a população.



A RTP ouviu um residente português em Biarritz, onde as temperaturas às 10 da manhã marcavam já os 40 graus celsius.



Uma onda de calor extremo e que se prevê que dure até à próxima 4ª feira, com o risco de incêndios a preocupar também as autoridades.



Em grande parte da Europa o alerta é máximo, com a descrição dos serviços de meteorologia de um episódio térmico "extenso, duradouro e intenso".



Os especialistas continuam a alertar para o agravamento destes fenómenos.



Segundo a comunidade científica, as alterações climáticas estão a tornar as ondas de calor mais frequentes, prolongadas e intensas.