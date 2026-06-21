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Calor extremo na Europa. Governos avançam com medidas de emergência
A Europa mantém-se em alerta máximo, com temperaturas próximas dos 40 graus a afetarem vários países. Os governos avançam com medidas de emergência excecionais, como a França, que restringiu o consumo de álcool nas ruas e encerrou escolas.
Mas, na imprevisibilidade do clima e associada às alterações climáticas, o tempo quente começou mais cedo e significativamente mais agressivo.
Fugir do calor é a ordem do dia por quase toda a Europa e as medidas são todas as que salvaguardem o mínimo de bem-estar.
França é um dos países que mais tem sido afetado pela onda de calor extremo e contínuo.
O Governo decretou já uma série de medidas preventivas e de segurança para a população.
A RTP ouviu um residente português em Biarritz, onde as temperaturas às 10 da manhã marcavam já os 40 graus celsius.
Uma onda de calor extremo e que se prevê que dure até à próxima 4ª feira, com o risco de incêndios a preocupar também as autoridades.
Em grande parte da Europa o alerta é máximo, com a descrição dos serviços de meteorologia de um episódio térmico "extenso, duradouro e intenso".
Os especialistas continuam a alertar para o agravamento destes fenómenos.
Segundo a comunidade científica, as alterações climáticas estão a tornar as ondas de calor mais frequentes, prolongadas e intensas.