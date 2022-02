Câmara de Coimbra estabelece protocolo com município moçambicano de Quelimane

Durante a cerimónia, o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, realçou a possibilidade de o município colaborar no desenvolvimento de Quelimane, destacando a importância de se potenciar "a ligação emocional" com países de língua portuguesa.

Para o autarca, o caminho tem de passar pela colaboração, cooperação e a construção de um "futuro em conjunto".

O presidente do município de Quelimane, Manuel de Araújo, referiu que prevê "um protocolo dinâmico", ao contrário de outros que acabam esquecidos "numa gaveta".

Havendo mais experiência de municipalização em Portugal do que em Moçambique, o autarca espera que o protocolo possa ajudar na "troca de experiências", principalmente com "funcionários e jovens em Quelimane que estão no início da sua carreira" enquanto funcionários municipais.

Nesse sentido, o protocolo prevê a possibilidade de os funcionários daquela cidade moçambicana receberem formação por parte da Câmara de Coimbra, seja em Moçambique, seja em deslocações até esta cidade portuguesa, para poderem "ver como esta administração resolve os problemas que vai enfrentando", disse.

Para além disso, o protocolo também cobre as possibilidades de diálogo entre a iniciativa privada das duas cidades, notou.

Segundo a Câmara de Coimbra, o documento prevê ainda a possibilidade de consensualização de estágios profissionais, apoio a jovens estudantes e a promoção de eventos junto das respetivas comunidades.

O protocolo é válido por dois anos, podendo ser renovado por iguais períodos.

Quelimane é a maior cidade e capital da província da Zambézia, em Moçambique.