Câmara dos Representantes. Kevin McCarthy eleito à 15ª votação

É o maior número de tentativas para eleger um líder da Câmara dos Representantes desde o final da década de 1850.



Durante os últimos quatro dias, multiplicaram-se as negociações para que o representante do Estado da Califórnia obtivesse os votos necessários para ser eleito.



Membros da ala republicana mais próximos do ex-presidente Donald Trump alteraram a intenção de voto.



Nas votações anteriores, tinham bloqueado a eleição de McCarthy.



O Presidente dos Estados Unidos já felicitou o eleito. Em comunicado Joe Biden diz que este é um momento para governar com responsabilidade e garantir que os interesses das famílias americanas estão primeiro lugar.



O novo presidente da Câmara dos Representantes avisa os Democratas que quer equilibrar as políticas de Biden.