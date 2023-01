Câmara dos Representantes. Republicano Kevin McCarthy falha eleição

McCarthy, com base no número de republicanos na Câmara dos Representantes, mas falhou nesse objetivo.





Reuniu 203 votos, enquanto o democrata Hakeem Jeffries alcançou os 212. Andy Biggs, outro candidato republicano, teve apenas dez votos.





Como nenhum candidato conseguiu os 218 votos necessários para o lugar, terá de realizar-se uma nova votação. Até lá, McCarthy precisa de conseguir 15 votos para poder vencer.





Kevin McCarthy, do Estado da Califórnia, era o candidato favorito para substituir a democrata Nancy Pelosi, mas apenas reuniu o apoio de parte do seu partido. Muitos republicanos recusaram-se a apoiá-lo, mesmo depois de este ter cedido em alguns pontos ao último minuto.





Momentos antes da votação, McCarthy tentou persuadir os indecisos numa reunião do partido à porta fechada, prometendo permanecer na corrida até obter os votos necessários, mas não conseguiu convencer os participantes.





Um conjunto de congressistas liderado pelo grupo ultraconservador Freedom Caucus e alinhado com a agenda política do ex-presidente Donald Trump disse não se conformar com os resultados da votação em curso, atribuindo a derrota pessoalmente a McCarthy e ao núcleo moderado do partido.



"Se queremos drenar o pântano, não podemos colocar no controlo o maior dos jacarés", disse o republicano Matt Gaetz, da Florida, um dos dirigentes do Freedom Caucus, referindo-se à inabilidade do núcleo moderado do partido.