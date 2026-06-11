Canadá assinala Mês do Património Português com apelo a reforço de relação bilateral

"As relações entre Portugal e o Canadá são excelentes e o meu objetivo será consolidar e reforçar aquilo que já existe nos planos económico, comercial, cultural e político", afirmou à Lusa o embaixador de Portugal no Canadá, Bernardo Fernandes Homem de Lucena, à margem da cerimónia realizada na Sala de Jantar do Presidente da Câmara dos Comuns.

O diplomata destacou ainda a importância da comunidade portuguesa e das crescentes ligações humanas entre os dois países, apontando o turismo e a diáspora como fatores determinantes para o aprofundamento das relações bilaterais.

Bernardo Lucena sublinhou igualmente a relevância do Acordo Económico e Comercial Global entre o Canadá e a União Europeia (CETA), referindo que o tratado permitiu um aumento superior a 70% das trocas comerciais entre as duas partes desde a entrada em vigor.

"Portugal tem beneficiado desse acordo e esperamos que possa continuar a beneficiar", afirmou, acrescentando que pretende também promover as oportunidades resultantes da parceria estratégica entre o Canadá e a União Europeia.

O embaixador manifestou ainda o desejo de ver a seleção portuguesa disputar jogos do Mundial FIFA 2026 em território canadiano, embora reconhecendo que esse cenário dependerá da evolução da competição.

A deputada federal Alexandra Mendes, co-presidente do Grupo de Amizade Parlamentar Canadá-Portugal, considerou que a celebração representa o reconhecimento de uma comunidade que "contribui significativamente para o sucesso do Canadá" há várias gerações.

"Somos mais de meio milhão de luso-canadianos e é importante marcar a presença portuguesa no parlamento, sobretudo num mês oficialmente dedicado ao património português", declarou.

Segundo Alexandra Mendes, a realização do evento nas instalações parlamentares facilita a participação dos deputados e reforça a visibilidade da comunidade portuguesa junto das instituições federais.

A parlamentar revelou ainda que o azulejo português foi escolhido como elemento simbólico das celebrações deste ano, descrevendo-o como uma das expressões mais emblemáticas da cultura nacional.

Por sua vez, Julie Dzerowicz, deputada federal pela Davenport, círculo eleitoral que concentra uma das maiores comunidades portuguesas do país, agradeceu o contributo dos luso-canadianos para o desenvolvimento económico, social e cultural do Canadá.

"Obrigado pelas casas que construíram, pelas empresas que criaram, pelos trabalhadores que formaram e por manterem viva a língua, a cultura e as tradições portuguesas", afirmou durante a cerimónia.

A deputada recordou que a Câmara dos Comuns aprovou por unanimidade, em 2017, a iniciativa que instituiu oficialmente junho como Mês do Património Português no Canadá.

"Pode-se amar o país de origem e o país que nos acolheu ao mesmo tempo. A comunidade portuguesa demonstra que a diversidade pode ser uma força de união", acrescentou.

Entre os participantes estiveram ainda os deputados federais luso-canadianos Peter Fonseca, Charles Sousa e Carlos Leitão.

"As relações entre Portugal e o Canadá nunca estiveram tão fortes", afirmou Peter Fonseca, destacando o crescimento das ligações económicas, turísticas e institucionais entre os dois países.

Carlos Leitão defendeu que Portugal poderá desempenhar um papel relevante no reforço da ligação entre o Canadá e a União Europeia, numa altura em que Otava procura diversificar os parceiros estratégicos.

"Portugal pode ser uma ponte importante entre o Canadá e a Europa, tanto nas indústrias tradicionais como nas novas tecnologias", afirmou o deputado federal e antigo ministro das Finanças do Quebeque.

Já Charles Sousa destacou a importância histórica da comunidade portuguesa e o papel de Portugal como aliado estratégico do Canadá no contexto da NATO e das relações transatlânticas.

"As relações entre os dois países são hoje mais fortes do que nunca e existem oportunidades concretas para aprofundar a cooperação económica, comercial e de defesa", sustentou.

A celebração integrou-se no programa nacional do Mês do Património Português, reconhecido oficialmente pelo parlamento canadiano desde 2017.

De acordo com os dados do recenseamento de 2021, residem atualmente no Canadá cerca de 480 mil pessoas de origem portuguesa, concentradas sobretudo nas províncias do Ontário, Quebeque e Colúmbia Britânica.