Mundo
Canal da Mancha. 157 migrantes foram resgatados
De acordo com as autoridades francesas, seguiam numa embarcação, para entrar, de forma ilegal, em território do Reino Unido.
A embarcação incendiou-se e os migrantes enfrentaram momentos de pânico durante a travessia.
Acabaram por ser salvos pela guarda costeira da França, que os transportou de regresso ao porto de Bolonha sobre o Mar, perto de Calais.
Acabaram por ser salvos pela guarda costeira da França, que os transportou de regresso ao porto de Bolonha sobre o Mar, perto de Calais.