Canal da Mancha. 157 migrantes foram resgatados

Canal da Mancha. 157 migrantes foram resgatados

De acordo com as autoridades francesas, seguiam numa embarcação, para entrar, de forma ilegal, em território do Reino Unido.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Arquivo Reuters

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A embarcação incendiou-se e os migrantes enfrentaram momentos de pânico durante a travessia.

Acabaram por ser salvos pela guarda costeira da França, que os transportou de regresso ao porto de Bolonha sobre o Mar, perto de Calais.
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