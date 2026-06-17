Canal da Mancha. Navio russo lança disparos de aviso contra iate britânico



O incidente ocorreu às 11h40 da manhã de terça-feira, a mais de 32 quilómetros a sul da Ilha de Wight e a menos de 64 quilómetros a norte da Normandia, em França, quando o iate Bright Future, navegou junto à fragata Admiral Grigorovich e ignorou pelo menos um aviso.



Em declarações à BBC, Keir Starmer frisou que o incidente “não deveria ter acontecido”, acrescentando: “É imprudente, e o casal no iate deve estar aterrorizado, e acho que todos se solidarizam com eles, tal como eu”.



Segundo Keir Starmer, o mundo, incluindo o Reino Unido, está a lidar com uma Rússia “agressiva”.

“Lidamos com isto todos os dias, assumem formas diferentes, mas é com a Rússia que estamos a lidar. É por isso que é tão importante que um evento como este aqui em França, o G7, onde os líderes mundiais se reúnem, discutamos as formas de lidar com o conflito com o Irão, o conflito na Ucrânia e também o que podemos fazer juntos pela resiliência de todos os países.”

Moscovo frisa que embarcação estava numa “rota perigosa”

Petroleiro russo intercetado no Canal da Mancha

O navio permanece ancorado perto de Weymouth, não muito longe do porto.





c/agências

O primeiro-ministro afirmou que o Ministério da Defesa avaliou que a embarcação russa estava à deriva e disparou os tiros a poucos metros de um iate de recreio britânico.”, afirmou Keir StarmerFontes britânicas disseram que os indícios iniciais apontavam para a presença de marinheiros russos que dispararam mais do que um tiro depois de o iate se ter aproximado da fragata fortemente armada.o. Estes não foram dirigidos à embarcação e visaram evitar uma possível colisão”, referiu o Ministério da Defesa do Reino Unido.Questionado sobre um ataque incendiário à sua casa, Starmer disse que preferia manter os dois incidentes separados. Dois homens foram considerados culpados de conspiração para realizar ataques incendiários a propriedades ligadas ao primeiro-ministro na segunda-feira e parecem ter agido sob as ordens de um contacto online com ligações à Rússia.“Em relação ao ataque à nossa casa, estou muito satisfeito por ter sido feita justiça, claramente, e como podem imaginar, isso teve impacto e afetou a minha família”, realçou Starmer.Starmer, que prometeu “abafar” as receitas russas com novas sanções e fornecer centenas de milhões de libras em apoio energético à Ucrânia no G7 em Évian-les-Bains, França, disse estar focado na reabertura do Estreito de Ormuz após um cessar-fogo entre os EUA e o Irão.“Isto terá um impacto enorme no nosso país, e estou muito orgulhoso por o Reino Unido estar aqui no G7, sendo visto como um dos países líderes nos grandes debates sobre estas duas questões.”De acordo com o Ministério russo da Defesa, "para chamar a atenção da tripulação do iate, foram lançados sinalizadores e acionados sinais sonoros.Quando a distância (entre as duas embarcações) caiu para menos de 150 metros, o comandante da fragata decidiu abrir fogo preventivo contra o iate com armas ligeiras.""O iate (...) mudou então imediatamente de rumo e afastou-se do navio de guerra russo", prosseguiu o Ministério russo.Não foram encontrados feridos ou danos após uma verificação por outra embarcação militar, o HMS Tyne, acrescentou a mesma fonte.A Marinha Real Britânica tinha indicado anteriormente que tinha destacado várias lanchas de patrulha para monitorizar o navio, afirmando que não houve "um único dia" em abril em que a fragata não estivesse a ser "monitorizada de perto".Segundo a Marinha, a Admiral o Grigorovich estava a escoltar embarcações de bandeira russa "de e para o Atlântico, o Mediterrâneo e o Báltico".As forças britânicas, com a cooperação da França, intercetaram o petroleiro russo Smyrtos, pertencente à frota fantasma, no Canal da Mancha, no domingo. Esta foi a "primeira operação do género" depois de Londres ter autorizado, em março, a abordagem de tais embarcações pelas suas Forças Armadas.O capitão do petroleiro, Ajay Pant, cidadão indiano, foi acusado na segunda-feira de violar as sanções britânicas contra a frota fantasma, informou a Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido.Apresentou-se na terça-feira no Tribunal de Magistrados de Southampton, no sul de Inglaterra, remotamente a partir da esquadra de Bournemouth, e apenas confirmou a sua identidade e morada na Índia.Foi marcada uma audiência para 16 de julho em Bournemouth, e permanecerá sob custódia até lá.