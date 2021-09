Canárias. Erupção de vulcão destruiu uma centena de casas

Entretanto, a lava está a caminho do mar, sendo que a combinação da água com a lava poderá provocar a emissão de gases tóxicos.



As autoridades previam que a lava atingisse a costa ontem à noite, mas a expulsão da matéria incandescente abrandou.