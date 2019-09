Cancro principal causa de morte nos países desenvolvidos

RTP04 Set, 2019, 08:41 | Mundo

Ao contrário das doenças que afetam o coração, atual principal causa de morte global, o número de casos de cancro tem vindo a aumentar.



De 1990 até 2017, o cancro ocupou sempre o segundo lugar da tabela no que diz respeito às principais causas de morte globais.



Se no início da década de 90 o cancro representava aproximadamente 12 por cento dos óbitos registados, em 2017 os valores rondavam os 17 por cento.



Segundo Gilles Dagenais, um dos responsáveis pelo estudo, nos países mais ricos, atualmente, o cancro mata duas vezes mais que as doenças cardiovasculares.



No entanto, a posição líder que esta doença tem vindo a assumir não se deve apenas ao aumento de pessoas infetadas com células cancerígenas, mas também ao desenvolvimento de novas formas de controlo e prevenção das doenças cardiovasculares.



A medicação para baixar o colesterol e para a pressão arterial têm possibilitado a “drástica” redução da taxa de pessoas com doenças cardíacas, revela o estudo universitário.



Em Portugal, estima-se que 25 por cento dos óbitos sejam causados por cancro. Só o ano passado esta doença afetou mais de 50 mil pessoas, entre as quais, 25 por cento, do sexo feminino.



De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em Portugal, um quarto da população portuguesa corre o risco de vir a desenvolver cancro até aos 75 anos e dez por cento poderão vir a morrer desta doença. A incidência do cancro aumenta, em média, 3 por cento todos os anos.