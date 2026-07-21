Cantor brasileiro Milton Nascimento recebe alta após ser internado para tratar pneumonia

"Vencemos mais uma!", escreveu Augusto Nascimento, logo após sinalizar que estão a voltar para casa, "onde seguirão com o tratamento e cuidados necessários".

Na publicação com quase 100 mil gostos, Augusto publicou uma foto das mãos do pai entrelaçadas na sua.

Fãs e artistas encheram os comentários da publicação com mensagens de afeto e carinho. Entre eles, está a cantora portuguesa Carminho, que reagiu com `emojis` de corações e aleluia.

Milton Nascimento estava hospitalizado desde quinta-feira passada e, segundo o comunicado da sua equipa de comunicação, o seu quadro de saúde era estável e o artista estava "em boa evolução clínica".

Em outubro de 2025, Milton Nascimento foi diagnosticado com demência com corpos de Lewy, uma doença neurodegenerativa sem cura.

O famoso autor de clássicos como "Ponta de Areia", "Maria, Maria" "Nuvem Cigana" e "Travessia" também sofre de Parkinson desde 2023.

Milton Nascimento retirou-se dos palcos em 2022 com a conclusão da digressão intitulada precisamente "A Última Sessão de Música".

Em fevereiro de 2025 desfilou com a escola de samba Portela, uma das mais populares do Carnaval do Rio de Janeiro, que lhe prestou homenagem.

Antes da digressão de despedida, o cantor já vinha a enfrentar problemas de saúde, agravados pela diabetes e por complicações cardíacas, com recorrentes hospitalizações, numa das quais teve de ser submetido a um cateterismo.

Criador do grupo musical Clube da Esquina, em Belo Horizonte, Milton revolucionou a música brasileira com o disco homónimo da banda, em 1972, com harmonias sonoras que remetem às montanhas de Minas Gerais e cantigas do folclore mineiro.

Lô Borges, Wagner Tiso, Toninho Horta, Beto Guedes, Tavito, Flávio Venturini e Fernando Brant, os então garotos da freguesia boémia de Santa Tereza, fizeram arranjos e canções imortalizadas na voz de Milton Nascimento.

O cantor e guitarrista gravou 34 discos e apresentou-se com dezenas de grupos e músicos de outros países, como Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter, Mercedes Sosa, Fito Páez, Peter Gabriel, James Taylor, Sting, Paul Simon, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Duran Duran.

Bituca, como gosta de ser chamado, é detentor de cinco prémios Grammy, entre os quais um em 1997 para melhor álbum de música mundial com o disco "Nascimento" e outro em 2000 para melhor álbum na categoria pop contemporâneo brasileiro com "Crooner".