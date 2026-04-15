Cantores de funk brasileiros detidos por suspeita de lavagem de dinheiro

Os dois artistas são suspeitos de fazerem parte da organização que fez transações ilegais superiores a 1,6 mil milhões de reais (272,45 milhões de euros), com rifas e `bets` ilegais patrocinadas pelo crime organizado, incluindo o Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo um comunicado da PF.

"As investigações apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e para dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos", explicitou.

Ao todo, a PF cumpre, no âmbito da Operação Narco Fluxo, 45 mandados de busca e apreensão, 39 de prisão temporária, em oito estados brasileiros mais a capital federal do país.

Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP, é suspeito de liderar a estrutura para lavagem de dinheiro e do tráfico de drogas, com uso de `bets`, rifas ilegais e empresas ligadas à produção musical e ao entretenimento.

A defesa do artista, por sua vez, informou, em comunicado, que todos os valores que transitam nas contas do funkeiro "possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos".

Segundo a PF, o cantor utilizava empresas ligadas à produção musical e ao entretenimento para misturar o dinheiro que ganhava de forma legítima com o dinheiro de apostas ilegais e rifas digitais.

No caso de MC Poze do Rodo, que se chama Marlon Brandon Coelho Couto Silva, a defesa afirmou que "desconhece os autos ou teor do mandado de prisão" e que, quando tiver acesso aos documentos, vai prestar os devidos esclarecimentos à Justiça.

A PF também deteve o influenciador digital Raphael Sousa Oliveira, proprietário da "Choquei", página de "fofoca" com 27 milhões de seguidores no Instagram.

Segundo a PF, o influenciador era o "operador de mídia da organização" e fazia a contenção de imagem e divulgação positiva de MC Ryan SP.