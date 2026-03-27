Cão é o melhor amigo do homem há mais tempo do que se pensava









De acordo com os conhecimentos atuais, os cães tiveram origem numa mistura de duas espécies de lobos, mas é difícil determinar exatamente quando é que os cães se separaram dos lobos, principalmente porque os ossos são extremamente difíceis de distinguir. Pelo menos até os cientistas olharem para os seus genes.

"Só de olhar para um osso, é muitas vezes difícil determinar se provém de um lobo ou de um cão. Mas graças às modernas tecnologias de análise de ADN antigo disponíveis atualmente, é muitas vezes possível saber se existe ADN suficiente preservado no osso. Todos os cães são geneticamente semelhantes e é isso que os distingue dos lobos.







No nosso estudo, conseguimos distinguir o lobo do cão em dois terços dos restos mortais testados", explicou Anders Bergstrom, autor de um dos estudos da Universidade de East Anglia, em Norwich, numa entrevista ao ČT24.

O ADN mais antigo dos cães

Ideia de um artista sobre a vida em Pinarbasi. Universidade de Liverpool / Kathryn Killackey







Um exemplo da República Checa também se revelou interessante para os arqueólogos. Entre os ossos examinados estavam restos de cães do famoso sítio de Předmostí, perto de Přerov. É um dos locais mais importantes da Europa, onde foram encontrados muitos artefactos da Idade do Gelo. Entre outras coisas, os restos de um cão, que, dada a idade do sítio, pode ser a mais antiga evidência de um cão na Europa.

Mandíbula de um cão com 14.300 anos. Museu de História Natural

Migração de pessoas e cães

Para que serviam os cães

Os cientistas decidiram examinar em pormenor os genes de mais de duzentos animais que se pensava serem cães - sempre animais de alguma forma ligados a achados arqueológicos pré-históricos.O primeiro destes estudos descreveu o ADN canino mais antigo do mundo. Foi descoberto num pedaço de crânio em Pinarbasi, na atual Turquia, cerca de 24 quilómetros a sudeste da famosa cidade pré-histórica de Catal Huyuk.Até agora, o mais antigo ADN de cão conhecido provinha do nordeste da Rússia.Era uma fêmea que aparentemente tinha apenas alguns meses de idade. Na aparência, provavelmente, assemelhava-se a um pequeno lobo.Mas, neste caso, as esperanças dos investigadores não se concretizaram. "O sítio de Foreland é um local fascinante onde foram encontrados muitos restos de animais da Idade do Gelo. Estudámos um espécime deste local, que se revelou ser um cão com cerca de três mil anos. Era mais jovem do que a maioria do material normalmente encontrado no sopé das montanhas. De alguma forma, deve ter chegado a este sítio muito mais tarde do que a maioria dos outros restos de animais", explica Bergstrom.O já referido recorde russo quebrado caiu mais uma vez durante o atual exame. As provas de genes caninos pré-históricos do sudoeste de Inglaterra têm 14.300 anos e indicam como os cães se espalharam pela Europa.Anteriormente, osEstes recém-chegados misturaram-se com os habitantes originais da Europa, que eram caçadores e recoletores.Mas. "Os cães eram claramente importantes para os nossos antepassados, porque parece que os primeiros agricultores adoptaram os cães dos primeiros caçadores e recoletores nos seus grupos quando migraram para a Europa", afirmam os autores."Sabemos, através de estudos do ADN humano antigo, que a chegada da agricultura à Europa foi um processo dramático. Os agricultores vindos do sudoeste asiático substituíram 80 a 90 por cento dos povos ancestrais da Europa. Quando olhamos para o ADN dos cães, verificamos que o processo foi menos dramático. Após a introdução da agricultura, apenas 50 por cento da ascendência genética dos cães europeus foi substituída. Isto sugere que os agricultores que chegaram incorporaram em grande parte os cães dos grupos locais de caçadores-recoletores nas suas próprias populações caninas", explica Anders Bergstrom.Mas"As nossas novas descobertas referem-se sobretudo à história dos cães na Europa após a domesticação e não nos dizem nada de novo sobre o local onde a domesticação teve efetivamente lugar. A investigação existente aponta para a Ásia e não acreditamos que a domesticação tenha ocorrido na Europa. Mas o local exato da Ásia onde ocorreu ainda não é claro. Identificar o local continua a ser um desafio científico significativo, especialmente porque ocorreu há muito tempo", acrescenta Bergstrom.Esta descoberta evidencia ainda mais o pouco que a ciência sabe sobre o significado da domesticação dos cães. Não podem ter servido como protetores de rebanhos porque os humanos não tinham rebanhos nessa altura. Mas é evidente que desempenharam um papel, provavelmente importante. Até porque alimentá-los deve ter sido um grande desafio.Segundo Bergstrom, o facto de os primeiros agricultores não terem simplesmente exterminado os cães de caça e recolha locais sugere muita coisa. "Talvez isto nos diga algo sobre o papel que os cães desempenhavam nestas sociedades primitivas. Sugere que tanto os agricultores como os grupos de caçadores-recoletores utilizavam os cães para fins que se sobrepunham, pelo menos parcialmente. Pode também dizer-nos que houve interações a longo prazo entre agricultores e caçadores e recoletores, pelo que não se tratou de um processo súbito., conclui o cientista.Tomáš Karlík / 26 março 2026 15:33 GMTEdição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP