Capital cubana foi abalada por um sismo



As autoridades cubanas indicaram que o sismo foi sentido "em todo o oeste do país". Segundo os jornalistas da AFP terá sido sentido até na Florida, no sudeste dos Estados Unidos.





c/ agências

Um forte sismo foi sentido esta segunda-feira ao largo da costa oeste de Cuba. Jornalistas da agência France-Presse na capital cubana de Havana relataram tremores de aproximadamente 20 segundos que obrigaram os residentes a sair dos edifícios e a refugiar-se na rua.O terramoto atingiu uma magnitude de 6,1 e ocorreu a cerca de 100 quilómetros da extremidade ocidental da ilha, segundo o instituto geológico americano USGS."No início, só senti a cabeça a rodar, não me passou pela cabeça que fosse um terramoto, nunca tinha passado por isto antes", testemunhou à AFP em Havana Carmel Delgado, uma economista de 47 anos. "Mas assim que percebemos o que poderia ser, saímos rapidamente".