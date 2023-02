Cardeal António Marto nomeado para dicastério no Vaticano

Este dicastério, atualmente liderado pelo cardeal italiano Marcello Semeraro, teve já à sua frente o cardeal português José Saraiva Martins, entre 1998 e 2008, quando ainda tinha a designação de Congregação para as Causas dos Santos.

O cardeal António Marto deixou a diocese de Leiria-Fátima em março do ano passado, a dois meses de completar 75 anos, tendo sido substituído no cargo por José Ornelas, atual presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

Natural de Tronco, Chaves, estudou nos seminários de Vila Real e Maior do Porto, sendo ordenado padre em Roma, em 07 de novembro de 1971.

Especializado em Teologia Sistemática, na Pontifícia Universidade Gregoriana, concluiu o doutoramento em 1977 com tese sobre "Esperança cristã e futuro do homem. Doutrina escatológica do Concílio Vaticano II".

Depois de ter dado aulas no Seminário Maior do Porto e na Universidade Católica, foi nomeado bispo auxiliar de Braga em 10 de novembro de 2000 (a ordenação episcopal decorreu em Vila Real, em 11 de fevereiro de 2001), depois bispo de Viseu, em 22 de abril de 2004, e bispo de Leiria-Fátima, em 22 de abril de 2006.

Como titular da diocese de Leiria-Fátima recebeu no Santuário da Cova da Iria os papas Bento XVI, em 2010, e Francisco, em 2017, no âmbito do Centenário das Aparições de Fátima e da canonização dos videntes Francisco e Jacinta Marto.

Atualmente, outro cardeal português, José Tolentino Mendonça, está à frente de outro dicastério no Vaticano, o da Cultura e Educação.