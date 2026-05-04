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Carro atropela multidão no centro de Leipzig, há registo de pelo menos dois mortos

Carro atropela multidão no centro de Leipzig, há registo de pelo menos dois mortos

Um carro atropelou esta segunda-feira uma multidão no centro da cidade de Leipzig, na Alemanha. A polícia já confirmou pelo menos duas vítimas mortais, avança a televisão pública MDR.

RTP /
Foto: Reuters

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(em atualização)

Pelo menos duas pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas após um carro ter atropelado uma multidão no centro de Leipzig, no leste da Alemanha. 

A informação é avançada pela emissora local MDR, que cita a polícia. 
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