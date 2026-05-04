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Carro atropela multidão no centro de Leipzig, há registo de pelo menos dois mortos
Um carro atropelou esta segunda-feira uma multidão no centro da cidade de Leipzig, na Alemanha. A polícia já confirmou pelo menos duas vítimas mortais, avança a televisão pública MDR.
(em atualização)
Pelo menos duas pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas após um carro ter atropelado uma multidão no centro de Leipzig, no leste da Alemanha.
A informação é avançada pela emissora local MDR, que cita a polícia.