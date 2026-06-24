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Carros SUV ocupam estacionamento nas cidades europeias: menos 14% de lugares até 2040
As cidades europeias correm o risco de perder milhares de lugares de estacionamento até 2040, uma vez que os carros novos estão a tornar-se cada vez maiores e os SUV dominam as vendas, de acordo com um novo relatório da Federação Europeia para os Transportes e o Ambiente.
O relatório estima que, se a tendência atual para veículos de maiores dimensões se mantiver, as cidades europeias perderão entre 8,5 % e 14 % dos seus lugares de estacionamento disponíveis na via pública.
De acordo com o relatório, Londres poderá perder até 118. 000 lugares de estacionamento até 2040, Berlim até 117.000, Roma até 95.000, Madrid até 41.000, Varsóvia até 17.000 e Paris até 12.000 lugares.
O estudo revela que, desde 2000, o comprimento médio dos automóveis novos tem vindo a aumentar 1,2 centímetros por ano, enquanto a largura e a altura têm vindo a aumentar cerca de 0,5 centímetros por ano.
Tal como foi referido, os fabricantes de automóveis estão a retirar gradualmente do mercado os modelos mais pequenos, uma vez que os veículos de maiores dimensões oferecem margens de lucro mais elevadas.Preocupações com a segurança rodoviáriaO relatório destaca as potenciais implicações do aumento do tamanho dos veículos, sublinhando o seu impacto tanto no estacionamento como na segurança rodoviária. Estima-se que, se esta tendência se mantiver, poderá haver mais 2.500 mortes de adultos e 79 mortes de crianças nas estradas europeias entre 2026 e 2040.
Um motivo de especial preocupação é o aumento da altura do capot, que se prevê que atinja uma média de 86,2 centímetros até 2040. Os especialistas salientam que as crianças correm um risco maior de sofrerem ferimentos graves ou de morrerem, uma vez que, em caso de colisão, é mais provável que sejam atingidas na cabeça ou no peito.
O relatório estima ainda que, até 2040, o número de crianças mortas em acidentes rodoviários enquanto peões poderá aumentar 40 por cento, devido ao aumento contínuo das dimensões dos veículos.Propostas para restringir os veículos de grandes dimensões A Federação Europeia dos Transportes e do Ambiente propõe a introdução de normas europeias relativas às dimensões dos veículos novos. Entre outras medidas, sugere que os automóveis vendidos a partir de 2036 tenham uma altura máxima do capot de 85 centímetros e uma largura máxima de 1,92 metros.
Ao mesmo tempo, propõe-se que o registo e o imposto de circulação sejam revistos de forma a desincentivar a compra de veículos de grandes dimensões, associando as taxas de estacionamento ao tamanho e ao peso de cada automóvel e promovendo a utilização de veículos elétricos de pequenas dimensões com um comprimento até 4,2 metros.
O relatório apela também ao Euro NCAP, programa de avaliação de segurança automóvel europeu, para que incorpore novos testes de segurança que avaliem a visibilidade de crianças pequenas a partir do banco do condutor, com o objetivo de minimizar os riscos para os utentes da estrada mais vulneráveis.
ERTNews / 24 junho 2026 09:15 GMT+1
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP