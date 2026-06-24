Carros SUV ocupam estacionamento nas cidades europeias: menos 14% de lugares até 2040









O relatório estima que, se a tendência atual para veículos de maiores dimensões se mantiver, as cidades europeias perderão entre 8,5 % e 14 % dos seus lugares de estacionamento disponíveis na via pública.

O estudo revela que, desde 2000, o comprimento médio dos automóveis novos tem vindo a aumentar 1,2 centímetros por ano, enquanto a largura e a altura têm vindo a aumentar cerca de 0,5 centímetros por ano.





Tal como foi referido, os fabricantes de automóveis estão a retirar gradualmente do mercado os modelos mais pequenos, uma vez que os veículos de maiores dimensões oferecem margens de lucro mais elevadas.

Preocupações com a segurança rodoviária

Propostas para restringir os veículos de grandes dimensões

O relatório apela também ao Euro NCAP, programa de avaliação de segurança automóvel europeu, para que incorpore novos testes de segurança que avaliem a visibilidade de crianças pequenas a partir do banco do condutor, com o objetivo de minimizar os riscos para os utentes da estrada mais vulneráveis.





ERTNews / 24 junho 2026 09:15 GMT+1



Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

