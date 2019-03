Casos de cólera em Nhamatanda indicam que o pior está ainda por vir

As autoridades moçambicanas concluem no entanto que o surto de cólera não se confinou ao distrito da Beira mas, pelo contrário, está a alastrar a toda a província.



O diretor nacional adjunto do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique admite que são esperados mais casos nos outros 11 distritos da província central do país e a mais afetada pelo ciclone Idai.



O Governo já anunciou a distribuição de 800 mil vacinas contra a cólera, e a própria Organização Mundial de Saúde enviou outras 900 mil que devem chegar sábado à cidade da Beira.



Devem começar a ser ministradas no início da semana mas uma das grandes dificuldades será chegar às zonas mais críticas, já que a falta de água potável é generalizada nas zonas rurais.



Também o uso de cloro para purificar a água não está a ser distribuído a todos os centros de saúde e de apoio às populações.



A análise do correspondente da RTP em Moçambique, Pedro Martins.