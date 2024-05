Catalunha. Novas propostas para a criação de um Governo

Os socialistas ganharam as eleições da Catalunha e acabaram com 14 anos de maioria independentista, mas há dois candidatos à investidura: o socialista Salvador Illa e também Carles Puigdemont que avança com a proposta de um governo minoritário.

Puigdemont tinha dito que deixaria a política se perdesse as eleições. Vem agora fazer uma proposta de executivo, mesmo tendo ficado em segundo lugar.



No entanto, o bloco independentista não junta o número de deputados suficientes e só poderá ser viabilizado com a abstenção dos socialistas, quase como uma "moeda de troca" por os partidos estarem a apoiar o Governo de Pedro Sánchez.