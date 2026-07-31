Catorze seguranças de casino detidos em Macau por chantagem e coação

"O grupo estava em atividade desde março de 2025, era estável, com funções claramente definidas, e contava com a orientação do responsável pela segurança do casino envolvido no caso", indicou a PJ nas redes sociais.

A polícia acredita que o grupo extorquiu pagamentos a pelo menos 30 pessoas entre março de 2025 e julho de 2026, em troca de ocultar suspeitas de roubo, fraude e outras infrações dentro do casino.

Para evitar serem detetados, os membros do grupo passaram a recorrer a um intermediário que confirmava os alvos através de fotografias, enquanto os seguranças intensificavam as fiscalizações e cobravam uma "taxa de proteção" mensal de 10.000 dólares de Hong Kong (1.107 euros).

Ainda de acordo com a PJ, oito dos seguranças envolvidos no caso eram responsáveis por coagir ou cobrar as taxas, enquanto cinco intermediários tratavam da negociação dos detalhes dos valores e da transmissão dos pagamentos.

De acordo com a PJ, quem recusasse pagar era levado para o posto de segurança, onde era intimidado, incluindo com "ameaças de entrega às autoridades ou de deportação".

Inicialmente, a organização criminosa cobrava taxas a entre duas e cinco pessoas, mas nos últimos meses esse número aumentou para 20.

No dia 28 de julho, a PJ realizou operações de detenção "no casino e em várias residências, tendo localizado sete indivíduos envolvidos em crimes relacionados com jogo que tinham sido forçados a pagar proteção para atuar como testemunhas".

Durante a operação, as autoridades apreenderam um total de 24 telemóveis, 201.900 dólares de Hong Kong (22.300 euros) em dinheiro, 15.500 patacas (1.667 euros) em numerário e 137.000 dólares de Hong Kong (15.181 euros) em fichas.

"Os 14 detidos foram agora encaminhados ao Ministério Público por associação criminosa, extorsão, coação e cumplicidade", afirmou a PJ.