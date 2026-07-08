"Causa perdida". Trump anuncia corte de todas as relações comerciais com Espanha

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O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que os EUA vão "cessar todo o comércio" com Espanha, classificando este país como "uma causa perdida" e acusando-o de não contribuir para as despesas de defesa da NATO.



"Não participam (na NATO), não pagam. Eu não quero ter nada a ver com a Espanha. Corta todas as relações com a Espanha, se faz favor, incluindo visitas, ok?", disse Trump, dirigindo-se ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent.





Bessent respondeu prontamente: "Sim, senhor".



"Toma medidas imediatas. Nem sequer fales com eles. São um caso perdido. São pessoas más", acrescentou Trump.





"Todos estão a pagar e a trabalhar, mas Espanha é abertamente hostil. Vamos ver se continuam a ser hostis quando ligarem a dizer 'por favor, por favor, queremos fazer comércio convosco, senhor'. Ganham tanto dinheiro connosco, agora vamos fazer com que ganhem muito menos. Não quero fazer negócios com eles".





Ao seu lado, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, saiu em defesa da Espanha, referindo-se ao "grande passo dado no ano passado" em matéria de despesas militares.





Espanha já reagiu, dizendo receber "com serenidade" as declarações de Trump, de acordo com uma fonte governamental citada pela agência France-Presse.





O presidente dos Estados Unidos vindo a criticar Espanha por esta não ter concordado com a nova meta da NATO de despesas com a defesa de cinco por cento do PIB e por impedir que os EUA utilizassem o seu espaço aéreo ou bases no seu território para a guerra contra o Irão.



"A Espanha não concorda com nada e não devias dar-lhes atenção", disse Trump a Rutte.



