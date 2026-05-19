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Cavaco Silva defende mais investimento em Defesa na Europa
Cavaco Silva defende que a União Europeia deve criar um empréstimo comum para aumentar os investimentos em defesa e em segurança, porque o reforço da defesa é vital nesta altura para que a Europa se torne menos dependente dos Estados Unidos.
O ex-presidente da República afirma que os 27 precisam de uma defesa credível, em articulação com a NATO e capaz de intervir quando os Estados Unidos não têm interesse.
No dia em que recebe a Ordem de Mérito do Parlamento Europeu em Estrasburgo, o antigo primeiro-ministro e Presidente da República deu uma entrevista à RTP Antena 1 e á RTP Notícias.
Aníbal Cavaco Silva fala sobre os principais temas europeus numa conversa com as jornalistas Andrea Neves e Fernanda Gabriel.
O antigo presidente da República defende ainda que o reforço da coesão é fundamental para o futuro da União Europeia.