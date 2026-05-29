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Celebra-se hoje o Dia Internacional dos Capacetes Azuis
Comemora-se esta sexta-feira o Dia Internacional dos Capacetes Azuis. Estas unidades militares são forças multinacionais de manutenção da paz das Nações Unidas, que atuam em zonas afetadas por conflitos nomeadamente na proteção aos civis.
O dia, em Portugal, será assinalado mais uma vez numa cerimónia junto ao Monumento ao Combatente, em Belém, às 10h30, para recordar todos aqueles que estão ou já estiveram nestas missões, como é o caso de Fernando Frederico Silva, que falou com a jornalista Marta Pacheco.
A primeira operação de manutenção da paz das Nações Unidas decorreu no Médio Oriente em 1948, aquando do estabelecimento do Estado de Israel.
Desde então contam-se mais de 70 operações em 4 continentes, com mais de um milhão de forças de manutenção da paz.
Mais de 3400 capacetes azuis faleceram desde então.