Celebra-se hoje o Dia Internacional dos Capacetes Azuis

Celebra-se hoje o Dia Internacional dos Capacetes Azuis

Comemora-se esta sexta-feira o Dia Internacional dos Capacetes Azuis. Estas unidades militares são forças multinacionais de manutenção da paz das Nações Unidas, que atuam em zonas afetadas por conflitos nomeadamente na proteção aos civis.

RTP Antena 1 /
Reuters

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O dia, em Portugal, será assinalado mais uma vez numa cerimónia junto ao Monumento ao Combatente, em Belém, às 10h30, para recordar todos aqueles que estão ou já estiveram nestas missões, como é o caso de Fernando Frederico Silva, que falou com a jornalista Marta Pacheco.

O militar esteve ao serviço desta força em Moçambique em 1933 e 1994, à época com 23 anos. E recorda algumas histórias, afirmando que “foi uma aventura e um sentido de dever”.

Marta Pacheco – RTP Antena 1


A primeira operação de manutenção da paz das Nações Unidas decorreu no Médio Oriente em 1948, aquando do estabelecimento do Estado de Israel.

Desde então contam-se mais de 70 operações em 4 continentes, com mais de um milhão de forças de manutenção da paz. 

Mais de 3400 capacetes azuis faleceram desde então.

Em 1988 homenageou-se o trabalho das forças de manutenção da paz da ONU com a entrega do prémio Nobel da Paz
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