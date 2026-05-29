Celebra-se hoje o Dia Internacional dos Capacetes Azuis

O dia, em Portugal, será assinalado mais uma vez numa cerimónia junto ao Monumento ao Combatente, em Belém, às 10h30, para recordar todos aqueles que estão ou já estiveram nestas missões, como é o caso de Fernando Frederico Silva, que falou com a jornalista Marta Pacheco.







Marta Pacheco – RTP Antena 1



Marta Pacheco – RTP Antena 1

Desde então contam-se mais de 70 operações em 4 continentes, com mais de um milhão de forças de manutenção da paz.





Mais de 3400 capacetes azuis faleceram desde então.





O militar esteve ao serviço desta força em Moçambique em 1933 e 1994, à época com 23 anos. E recorda algumas histórias, afirmando que “foi uma aventura e um sentido de dever”.A primeira operação de manutenção da paz das Nações Unidas decorreu no Médio Oriente em 1948, aquando do estabelecimento do Estado de Israel.Em 1988 homenageou-se o trabalho das forças de manutenção da paz da ONU com a entrega do prémio Nobel da Paz