Celebrar independência junto da diáspora mostra "grandeza da nação global" diz PR Cabo Verde

"Mostra por um lado a grandeza da nação global cabo-verdiana. Cabo Verde são as 10 ilhas e toda a vasta diáspora espalhada pelo mundo. Um Estado transnacional com grandes capacidades e competências em todos os domínios sensíveis e fundamentais de desenvolvimento", disse aos jornalistas, José Maria Neves, à margem do evento comemorativo do 51.º aniversário da independência do país, no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa.

O arquipélago que tem cerca de 500 mil habitantes e 1,5 milhões de pessoas na diáspora.

José Maria Neves enalteceu ainda o facto de o país insular "ter capacidade de fazer essa integração, essa articulação e garantir a mobilização de todas essas competências e capacidades".

"Como, aliás, fizemos com os Tubarões Azuis, para outras áreas de desenvolvimento. Daí o simbolismo desta comemoração iniciar-se aqui na diáspora e depois continuar até o dia 05 de julho [data que assinala a decalração da independência, em 1975] em Cabo Verde" disse, referindo-se à seleção de futebol de Cabo Verde, que vai na sexta-feira defrontar a Argentina nos 16 avos do Mundial 2026, e que tem nas suas fileiras vários jogadores provenientes da diáspora cabo-verdiana espalhada pelo mundo.

O Presidente cabo-verdiano iniciou na segunda-feira uma visita de quatro dias a Portugal, durante a qual foi distinguido com a Medalha da Universidade de Coimbra em reconhecimento pelo contributo para a consolidação da democracia e o desenvolvimento de Cabo Verde.