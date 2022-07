Centenas de manifestantes invadem parlamento do Iraque

Os manifestantes eram maioritamente apoiantes do líder xiita, Moqtada Al-Sadr, e espalharam-se por todo o edifício.



No momento da invasão não havia deputados no interior do Parlamento.



As forças de segurança que estavam no local nada fizeram para afastar os manifestantes, que foram tirando fotografias e gravando vídeos sem qualquer oposição.