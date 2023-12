Centenas de manifestantes protestam na Sérvia contra fraude eleitoral

O protesto surgiu por causa de alegadas falhas na votação nas eleições gerais do passado domingo.



Apesar dos relatórios dos observadores internacionais terem detetado diversas irregularidades, o Governo negou a existência de fraude eleitoral.



Ontem, o Presidente sérvio disse que as alegações são "mentiras grosseiras" promovidas pela oposição.



As forças policiais usaram gás lacrimogéneo para afastarem os manifestantes, que partiam os vidros das janelas.