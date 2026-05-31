Centenas de pessoas detidas em França nas celebrações da vitória do PSG

A polícia estima que se tenham reunido no sábado à noite cerca de 20 mil adeptos nos Campos Elísios para assistirem à final da Liga dos Campeões entre o PSG e o Arsenal Football Club, de Inglaterra.

Para evitar episódios como os do ano passado, que provocaram duas mortes, as autoridades francesas implementaram este ano um dispositivo de segurança reforçado, tendo sido mobilizados em todo o país 22.000 polícias e 'gendarmes' (força militar), dos quais 8.000 ficaram em Paris e na sua área metropolitana.



Pelo menos 416 pessoas foram detidas e sete polícias ficaram feridos, sendo o balanço provisório das autoridades francesas.Foram registados desacatos em 15 cidades francesas.O PSG venceu o Arsenal por 4-3 mas foi preciso recorrer ao desempate por grandes penalidades.No clube francês estão vários portugueses, como Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Gonçalo Ramos e também o diretor Luís Campos. Vitinha foi eleito o melhor futebolista da partida.Este domingo, a equipa do PSG vai passear por Paris e é recebida pelo presidente francês, Emmanuel Macron, durante a tarde.