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Centenas de pessoas manifestaram-se junto à Bienal de Veneza
A bienal abriu na manhã deste sábado. Os manifestantes exigem a exclusão do pavilhão de Israel e houve confrontos com a polícia.
Exibiram bandeiras da Palestina, reprovam a ação militar israelita na Faixa de Gaza.
Dezenas de ativistas do coletivo anti-Kremlin Pussy Riot manifestaram-se nas ruas de Veneza contra Vladimir Putin e a guerra na Ucrânia.
A Bienal de Veneza é uma das maiores exposições de arte contemporânea do mundo, e está envolta em polémica por acolher países que protagonizam guerras, como é o caso de Israel e também da Rússia.