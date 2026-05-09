Centenas de pessoas manifestaram-se junto à Bienal de Veneza

Também a Rússia foi alvo de protestos no regresso à bienal, pela primeira vez desde 2022.



Dezenas de ativistas do coletivo anti-Kremlin Pussy Riot manifestaram-se nas ruas de Veneza contra Vladimir Putin e a guerra na Ucrânia.



A Bienal de Veneza é uma das maiores exposições de arte contemporânea do mundo, e está envolta em polémica por acolher países que protagonizam guerras, como é o caso de Israel e também da Rússia.