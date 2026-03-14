Centenas protestam no Equador contra medidas de flexibilização laboral

A mobilização de sexta-feira, convocada em Quito por sindicatos como a Frente Unida dos Trabalhadores, a União Nacional dos Educadores (UNE) e a União Geral dos Trabalhadores do Equador (UGTE), chegou ao centro histórico da cidade, onde foi dispersada pela polícia com gás lacrimogéneo.

Os manifestantes rejeitam em particular o acordo do Ministério do Trabalho que, desde 10 de março, permite um horário de trabalho de até dez horas diárias, desde que não seja ultrapassado o limite semanal de 40 horas.

Qualquer tempo trabalhado para além das quarenta horas semanais deve ser pago como trabalho suplementar.

O presidente da UGTE, José Villavicencio, afirmou que o protesto visa interromper o que descreveu como políticas "anti-operárias" do governo e exigir a revogação de uma lei que, na sua opinião, favorece os empregadores e é um exemplo de "escravatura moderna" disfarçada de "flexibilidade laboral".

"Está a ser demonstrado em todo o país que o povo levantou a voz. Dizemos `Fora Noboa`, porque vamos derrotar este governo tanto nas ruas como nas urnas", continuou Villavicencio.

Além disso, os sindicatos exigiram um aumento salarial após 14 anos "sem reajustes" e melhores condições de trabalho para setores como "médicos, professores e enfermeiros".

"No Equador, os trabalhadores, os agricultores, as mulheres e os jovens estão mobilizados por um aumento salarial. Já passaram 14 anos sem aumento", declarou o presidente da UNE, Andrés Quishpe.

A marcha percorreu o centro histórico de Quito até à Praça Santo Domingo, onde centenas de pessoas transportavam bandeiras sindicais e megafones, gritando "Fora Noboa!". e até queimando bandeiras dos Estados Unidos.

Os manifestantes anunciaram ainda planos para convocar uma "assembleia popular" a 11 de abril para "definir novas ações na luta contra um governo que (...) só ouve o Fundo Monetário Internacional e outras organizações multilaterais".

Segundo Andrés Quishpe, as mobilizações fazem parte de uma agenda de "movimento social" que se vai prolongar até ao Dia Internacional do Trabalhador, 01 de maio.