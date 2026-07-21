"Centro de gravidade" em África. Fome afeta 7,8% da população mundial

A crise económica potenciada pela pandemia da covid-19 criou as condições para um quadro, em 2022, de 688 milhões de pessoas em situação de fome. O retrato tem vindo a melhorar, embora sem retornar a níveis pré-pandémicos.



Insegurança alimentar



Os atrasos no crescimento atingem aproximadamente um quarto das crianças com menos de cinco anos, tendo ainda assim decrescido de 180 milhões em 2012 para 150 milhões em 2024. Por outro lado, a obesidade entre os adultos continua a aumentar, podendo abranger 18,6 por cento da população global dentro de quatro anos.



c/ agências