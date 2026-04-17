Centro de verificação de factos inicia atividade em Cabo Verde

"Oficialmente, estamos a abrir as portas do CV-Fact" e o trabalho começa pela verificação de casos que estavam em carteira, cujos relatórios deverão ser divulgados no início da próxima semana, referiu aquele responsável, que é também membro do Conselho Regulador da ARC.

O centro está disponível na Internet através do endereço https://caboverde.i-verify.org e também nas redes sociais (pesquisando "iverifycvfact "no Facebook e Instagram).

As páginas recebem pedidos de verificação, que podem também ser enviados através de um número de whatsapp (+238 589 66 00).

A equipa conta com sete verificadores que são alunos finalistas da Universidade da Cabo Verde (UniCV) e dois editores que são jornalistas.

Cada facto passará pelo crivo de dois verificadores, antes de ser remetido a um editor que poderá aprovar ou pedir mais aprofundamento, até, por fim, a análise chegar ao coordenador do CVFact para publicação.

Apesar de o centro começar a funcionar exatamente a um mês das eleições legislativas (agendas para 17 de maio) -- e de Alfredo Pereira já ter conduzido um projeto-piloto com a Comissão Nacional de Eleições (CNE) durante as autárquicas de 2024 -- o coordenador refere que o serviço "não tem a ver só com política".

"Não estamos a fugir daquilo que é a realidade, que são as eleições, mas queremos que as pessoas entendam que o CVFact não está aqui só para a política. Nós temos questões ligadas à saúde, ao turismo" e outras atividades, referiu.

"A verificação de factos é transversal a tudo aquilo que é a nossa sociedade, porque, no final de contas, estamos a falar da integridade e da soberania da informação. É garantir, de facto, que as informações sobre o nosso país, região e mundo são verdadeiras", concluiu.

O centro está instalado na Uni-CV, que assegura infraestruturas físicas e tecnológicas, a coordenação editorial e operacional está a cargo da ARC, enquanto a Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC) indica jornalistas para funções de coordenação intermédia.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) apoia o projeto e disponibiliza uma plataforma (iVerify) que é usada em centros de verificação de dados de outros países.

Numa primeira análise, em dezembro, a ARC apontou para um aumento substancial da utilização da inteligência artificial para criar desinformação, com `deepfakes` ligadas a investimentos financeiros ou narrativas manipuladas, incluindo notícias atribuídas a jornalistas que nunca escreveram as peças em causa.