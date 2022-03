Centro Europeu vigilante a possíveis surtos de doenças infeciosas entre os refugiados

Reuters

Com mais de 3,5 milhões de ucranianos fora do país devido ao atual conflito, o Centro Europeu de Prevenção de Controlo de Doenças alerta para a necessidade de vigilância em relação a possíveis surtos de doenças infeciosas, isto entre os refugiados que entram no território da União Europeia.