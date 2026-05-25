Mundo
Cerca de 20 feridos após um homem ter lançado substância não identificada em Tóquio
A polícia da capital japonesa precisou à AFP que um homem pulverizou uma substância num centro comercial, enquanto um responsável dos bombeiros locais confirmou que "cerca de 20 pessoas ficaram feridas" após relatos de um "cheiro forte".
O incidente aconteceu ao nível do rés-do-chão de um centro comercial de luxo no centro de Tóquio, causando grande aparato. Várias ruas em torno do edifício foram bloqueadas, com camiões de bombeiros e ambulâncias alinhados no local.
Um jornalista da AFP presente no local viu duas pessoas em macas a serem colocadas numa ambulância, enquanto bombeiros e funcionários com fatos de proteção escoltavam pessoas para fora do centro comercial para serem examinadas.
"Quando cheguei, a confusão já tinha começado e pensei que pudesse ter havido um pequeno incêndio ou algo do género. Quando cheguei à zona das caixas multibanco, estava com comichões na garganta que estava quase dormente", disse uma mulher de 70 anos que estava no centro comercial à estação NHK.
A NHK informou ainda que os ferimentos pareciam ser ligeiros.
O incidente está a ser investigado pela polícia.
Na memória de todos na capital japonesa, permanece o ataque com gás sarin no metro de Tóquio, levado a cabo em março de 1995 pela seita Aum Shinrikyo, que matou 14 pessoas e feriu mais de cinco mil e 800.
c/AFP
Tópicos