Cerca de 20 feridos após um homem ter lançado substância não identificada em Tóquio

Cerca de 20 feridos após um homem ter lançado substância não identificada em Tóquio

A polícia da capital japonesa precisou à AFP que um homem pulverizou uma substância num centro comercial, enquanto um responsável dos bombeiros locais confirmou que "cerca de 20 pessoas ficaram feridas" após relatos de um "cheiro forte".

Joana Bénard da Costa - RTP /
Shuhei Yokohama / The Yomiuri Shimbun via AFP

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O incidente aconteceu ao nível do rés-do-chão de um centro comercial de luxo no centro de Tóquio, causando grande aparato. Várias ruas em torno do edifício foram bloqueadas, com camiões de bombeiros e ambulâncias alinhados no local.

Um jornalista da AFP presente no local viu duas pessoas em macas a serem colocadas numa ambulância, enquanto bombeiros e funcionários com fatos de proteção escoltavam pessoas para fora do centro comercial para serem examinadas.

"Quando cheguei, a confusão já tinha começado e pensei que pudesse ter havido um pequeno incêndio ou algo do género. Quando cheguei à zona das caixas multibanco, estava com comichões na garganta que estava quase dormente", disse uma mulher de 70 anos que estava no centro comercial à estação NHK.

A NHK informou ainda que os ferimentos pareciam ser ligeiros. 

O incidente está a ser investigado pela polícia. 

Na memória de todos na capital japonesa, permanece o ataque com gás sarin no metro de Tóquio, levado a cabo em março de 1995 pela seita Aum Shinrikyo, que matou 14 pessoas e feriu mais de cinco mil e 800.

c/AFP
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