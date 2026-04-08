Cessar-fogo com o Irão. Kiev pede a Washington que concentre esforços na Ucrânia

We welcome the agreement between President Trump and the Iranian regime to unblock the Hormuz strait and cease fire, as well as Pakistan’s mediation efforts. American decisiveness works. We believe it is time for sufficient decisiveness to force Moscow to cease fire and end its… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 8, 2026 O governante ucraniano saudou ainda “o acordo entre o presidente Trump e o regime iraniano para desbloquear o Estreito de Ormuz e cessar-fogo, bem como os esforços de mediação do Paquistão”. O governante ucraniano saudou ainda “o acordo entre o presidente Trump e o regime iraniano para desbloquear o Estreito de Ormuz e cessar-fogo, bem como os esforços de mediação do Paquistão”.

Ataques russos à Ucrânia prosseguem







"Na aldeia de Balabyn, edifícios residenciais e comerciais foram destruídos e danificados durante o ataque, e os incêndios começaram", disse, acrescentando que "o corpo de uma pessoa falecida foi encontrado sob os escombros de uma casa".

Quase todos os dias, desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, civis têm sido mortos na Ucrânia por ataques aéreos russos. Em retaliação, Kiev tem atacado ativamente o território russo, provocando também vítimas civis.





c/ Agências

", escreveu Andriy Sybiga na rede social X.Um, informou o Ministério do Desenvolvimento Regional da Ucrânia no Telegram esta quarta-feira."Incêndios começaram no território dos armazéns", avançou o Ministério, acrescentando que foram extintos pelos socorristas.Jáentre a noite de terça-feira e a manhã desta quarta-feira, anunciou o chefe da administração regional, Ivan Fedorov, no Telegram.Ivan Fedorov tinha indicado anteriormente que uma mulher de 47 anos ficou ferida e está a receber tratamento após um ataque aéreo a garagens ter provocado um incêndio.